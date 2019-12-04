نجيب ساويرس يرد على الشامتين في وفاة شعبان عبدالرحيم

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، على تغريدة تطاول فيها أحد رواد التواصل الاجتماعي "تويتر" على موت الفنان شعبان عبد الرحيم وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة" تويتر" حيث كتب له احد المتابعين: "‏‎عزيزي نجيب طبعاً كرهي للإخوان والمتعاطفين معهم لا يختلف عليه أثنان ،، لكن الشماته واجبه في الموت ، وحديث اذكروا محاسن موتاكم اجابت عنه دار الإفتاء بأنه حديث ضغيف و غريب. الإسلام يحث المسلمين علي الشماته في هلاك الطغاة والظالمين."



ليرد عليه ساويرس قائلا له: "‏لا أعتقد الكلام ده صح.. و معقول إن الله يرحمه شعبان عبد الرحيم الله يرحمه من الطغاة و الظالمين".



يذكر أن المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، رحل عن عمر يناهز 62 عامًا بعد مروره بوعكة صحية شديدة، دخل على أثرها لمستشفى المعادي العسكري على مدار الأيام الماضية، حيث شيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه.



وشارك الفنان شعبان عبد الرحيم قبل وفاته بأيام قليلة في حفلات موسم الرياض، وظهر وهو جالس على كرسي متحرك بسبب تعرض قدمه إلى الكسر.