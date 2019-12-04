سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 4-12-2019.. اخر تحركات العملة الامريكية في البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر





واصل سعر الدولار اليوم في مصر استقراره في البنوك العاملة في مصر الاربعاء 4-12-2019، وبذلك يحافظ سعر الدولار على استقراره لليوم الرابع على التوالى من شهر ديسمبر الجارى، وكان سعر الدولار شهد حالة من التراجع مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات شهر نوفمبر وأكتوبر الماضيين حتى وصلت انخفاضات سعر الدولار خلال شهر اكتوبر الى نحو 2.5% وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت الاسعار اليوم في البنوك على النحو التالي:





سعر الدولار اليوم في مصر في البنوك الحكومية والخاصة

سجل سعر الدولار في البنك المركزي ليسجل 16.064 جنيه للبيع والشراء 16.18 جنيه، وبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، وبلغ في بنك مصر ايران نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنوك كل من البنك الاهلى والبنك العربي الافريقي وبنك عودة والبنك المصري الخليجي ليسجل 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، وفي بنوك المصري الخليجي والأهلى اليوناني والاهلي وبنك مصر والمصرف المتحد 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجاري الدولى نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.



