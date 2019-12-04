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سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 4-12-2019.. اخر تحركات العملة الامريكية في البنوك

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:34 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
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سعر الدولار اليوم في مصر 

 واصل سعر الدولار اليوم في مصر استقراره في البنوك العاملة في مصر الاربعاء 4-12-2019، وبذلك يحافظ سعر الدولار على استقراره لليوم الرابع على التوالى من شهر ديسمبر الجارى، وكان سعر الدولار شهد حالة من التراجع مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات شهر نوفمبر وأكتوبر الماضيين حتى وصلت انخفاضات سعر الدولار خلال شهر اكتوبر الى نحو 2.5% وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت الاسعار اليوم في البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في مصر في البنوك الحكومية والخاصة 
سجل سعر الدولار في البنك المركزي ليسجل  16.064 جنيه للبيع والشراء 16.18 جنيه، وبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، وبلغ في بنك مصر ايران نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنوك كل من البنك الاهلى والبنك العربي الافريقي وبنك عودة والبنك المصري الخليجي ليسجل 16.05 جنيه للشراء  و16.15 جنيه للبيع، وفي بنوك  المصري الخليجي  والأهلى اليوناني والاهلي وبنك مصر والمصرف المتحد  16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجاري الدولى نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.


اسعار الدولار في السوق المحلى اليوم 

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.0656

16.1817

اسعار الدولار في بنك مصر

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.06

16.16

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.08

16.17

اسعار الدولار في بنك عودة

16.07

16.17




أسعار الدولار مقابل سلة العملات على المستوى العالمي

استقر سعر الدولار مقابل اليورو الأوروبي ليسجل  1.1082 دولار، وهبطت أسعار الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.4 بالمائة لتسجل 108.56 ين، فيما انخفض سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1.2995 دولار، و الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 0.9865 فرنك، وهبط المؤشر الرئيسي للدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوى 97.732.

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