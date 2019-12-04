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حرق القنصلية الإيرانية في العراق وغلق قناة.. أهم 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:39 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدير محمود
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وجاءت الأحداث كالتالي:

حرق القنصلية الإيرانية في العراق

أفادت قناة العربية، بوقوع حريق في القنصلية الإيرانية في مدينة النجف بالعراق، وهو الحادث الثالث الذي يطال المبنى في غضون أسبوع.

وقالت قناة العربية، إن حرق إطارات أمام القنصلية الإيرانية أدى لاشتعال النار في بوابتها الرئيسية.

واندلعت اشتباكات، مساء أمس، بين الأمن والمتظاهرين في النجف، مما أدى لوقوع إصابات وحالات اختناق.

وبحسب المصادر، قد تعاملت فرق الإطفاء مع حريق جديد أشعله المحتجون في مقر القنصلية الإيرانية في النجف.

وقد أضرم مجهولون، النيران في القنصلية دون تسجيل خسائر بشرية. ولاذ المجهولون بالفرار قبل وصول قوات الأمن.

وكانت هذه ثاني مرة يتم فيها إضرام النيران بالقنصلية في غضون 4 أيام، حيث أضرم متظاهرون النيران فيها ليل الأربعاء، ما أدى إلى احتراق أجزاء واسعة منها.

وفي أعقاب ذلك، شهدت محافظتا النجف وذي قار موجة عنف دامية هي الأكبر منذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر، حيث قُتل 70 متظاهرًا في غضون يومين على يد قوات الأمن ومسلحي الميليشيات.

الأمن العراقي يستخدم القوة لتفريق متظاهرين وسط كربلاء

استخدمت قوات الأمن العراقية، مساء الثلاثاء، القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية لتفريق متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى الحكومة المحلية وسط كربلاء، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وقتل أكثر من 400 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق في الأول من أكتوبر الماضي، وتعد هذه الاحتجاجات هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في 2003. 

وتظاهر الآلاف في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى في الجنوب ذات أغلبية شيعية، للمطالبة بتوفير فرص عمل واحتجاجا على تردي الخدمات الأساسية والفساد في البلاد الغنية بالنفط. 

غلق قناة "TeN" الفضائية

كشفت مصادر، أنه سيتم غلق قناة "TeN" الفضائية، في نهاية الشهر الجاري، وسوف يتم الإعلان خلال الساعات المقبلة عن أسباب الغلق.

وأشارت المصادر، إلى أن إدارة القناة قررت غلقها، وتم إبلاغ العاملين والمذيعين بالقرار.

سر بكاء أصالة في حفلها الأخير بموسم الرياض

كشف الإعلامي تامر أمين سر بكاء الفنانة السورية أصالة، خلال فعاليات حفلاها الأخير بموسم الرياض، موضحا أن السبب عائلي.

وقال "أمين" خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن سبب بكاء أصالة، هو حدوث أزمة بينها وزوجها المخرج طارق العريان، انتهت بالانفصال، بعد زواج استمر فترة كبيرة.

وتمنى "أمين" انتهاء الأزمة بقرار بين أصالة وزوجها بالرجوع أو التفاهم في الانفصال، مؤكدا أنها فنانة لها قيمتها في الوطن العربي.

يذكر أن "أصالة" انهمرت في البكاء خلال حفلها الأخير بموسم الرياض، خاصة عندما قامت بغناء أغنية "ذاك الغبي".

إطلاق نار في روسيا يسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 2

وقع حادث إطلاق نار في مدينة بيرم في روسيا، أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 آخرين، وذكر المكتب الإقليمي للجنة التحقيق، اليوم الأربعاء، أن رجلًا مخمورًا في بيرم الروسية فتح النار على المارة، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة احد المارة وسائق تنفيذ القانون.

ووفقًا للمحققين، فتح رجل عمره 50 عامًا كان بحوزته بندقية بشكل غير قانوني، النار في شقته أولًا، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقالت اللجنة: "ذهب بعد ذلك إلى الخارج حيث جرح رجلًا وألحق إصابة قاتلة بامرأة. إلى جانب ذلك، أُصيب سائق مع فريق ردع الحرس الوطني، الذي كان يستقل مركبة للخدمة، بطلق ناري. تم اعتقال الرجل. تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى".

وكما ورد، تم فتح قضية جنائية في جريمة قتل ومحاولة قتل شخصين أو أكثر، وكذلك لمحاولة قتل أحد ضباط إنفاذ القانون.

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