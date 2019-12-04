Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكشف عن أدلة جديدة حول تهديد إيراني للمصالح الأمريكية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:23 ص
Advertisements
إيران
إيران
وكالات
Advertisements

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن أدلة جديدة حول تهديد إيراني للقوات والمصالح الأمريكية، في الشرق الأوسط.

 

وقالت الدفاع الأمريكية، إن إيران حركت قوات وأسلحة بشكل يثير مخاوف الولايات المتحدة من هجوم محتمل إذا أمر النظام الإيراني به، فيما أكدت أنه لا توجد أدلة على وجود تهديد إيراني لمسؤولين أمريكيين، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز عربية".

 

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، قالت المتحدثة باسم البنتاجون، ريبيكا ريبريتش، نواصل مراقبة النظام الإيراني جيشه ووكلائه. نحن جاهزون جداً للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية إذا احتجنا لذلك".

 

وأشار مسؤول في إدارة ترامب، إلى أنه "ليس من الواضح ما إذا كان التهديد المحتمل سيأتي من الحكومة المركزية أو الحرس الثوري الإيراني".

 

وأوضح رئيس العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط مؤخراً إلى أن الولايات المتحدة تتوقع نوعاً من العمل الإيراني رداً على العقوبات والضغوط الأميركية، التي تحاول حمل النظام على التخلي عن برنامجه النووي.

 

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكنزي: "أتوقع أنه إذا نظرنا إلى الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية، فمن المحتمل أن يفعلوا شيئاً غير مسؤول".

 

وأكدت الولايات المتحدة أن الإيرانيين قاموا بالعديد من الاستفزازات ضد الشحن التجاري في الخليج في وقت سابق من هذا العام، وكانوا أيضاً مسؤولين عن هجوم ضخم بطائرات بدون طيار على البنية التحتية للنفط في السعودية.

 

ومنذ أسابيع عدة، قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن "الإدارة مسرورة لرؤية تراجع في الأعمال الإيرانية العلنية في المنطقة وإن الإدارة أرادت أن ترسل إشارة بأن الطريق إلى الأمام عبر الدبلوماسية لكن الجيش على استعداد للعمل حسب الحاجة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

تهديد إيراني ايران امريكا المصالح الأمريكية أدلة جديدة

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 23 ساعة

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ حوالي 15 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة

نجيب ساويرس يسب أيات عرابي على "تويتر" لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. غلق قناة "TeN" الفضائية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ حوالي 12 ساعة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

عاجل.. كارتيرون يجتمع بلاعبي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أنباء سارة في برشلونة بسبب ميسي

منذ ساعة و 11 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل العرض المنتظر لضم محمد صلاح الصيف المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم أهلي جده معروض على الأهلي في الشتاء

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أمريكا ترسل سفينة حربية وصواريخ باتريوت للشرق الأوسط

في مواجهة إيران .. أمريكا تتوعّد بـ "حشد عسكري كثيف"

مصادر أممية: أمريكا تخطط لشن "هجوم تكتيكي" على إيران

من "ضرب الأهداف" لـ"التراجع".. كواليس دق طبول الحرب بين أمريكا وإيران

سي إن إن: أمريكا شنت هجوما إلكترونيا ضد شبكات حزب الله

أمريكا تؤكد التزامها بالدفاع عن حلفائها ضد التهديدات الإيرانية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

07:39 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

09:33 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

07:07 م

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status