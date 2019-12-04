الكشف عن أدلة جديدة حول تهديد إيراني للمصالح الأمريكية

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن أدلة جديدة حول تهديد إيراني للقوات والمصالح الأمريكية، في الشرق الأوسط.

وقالت الدفاع الأمريكية، إن إيران حركت قوات وأسلحة بشكل يثير مخاوف الولايات المتحدة من هجوم محتمل إذا أمر النظام الإيراني به، فيما أكدت أنه لا توجد أدلة على وجود تهديد إيراني لمسؤولين أمريكيين، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز عربية".

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، قالت المتحدثة باسم البنتاجون، ريبيكا ريبريتش، نواصل مراقبة النظام الإيراني جيشه ووكلائه. نحن جاهزون جداً للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية إذا احتجنا لذلك".

وأشار مسؤول في إدارة ترامب، إلى أنه "ليس من الواضح ما إذا كان التهديد المحتمل سيأتي من الحكومة المركزية أو الحرس الثوري الإيراني".

وأوضح رئيس العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط مؤخراً إلى أن الولايات المتحدة تتوقع نوعاً من العمل الإيراني رداً على العقوبات والضغوط الأميركية، التي تحاول حمل النظام على التخلي عن برنامجه النووي.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكنزي: "أتوقع أنه إذا نظرنا إلى الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية، فمن المحتمل أن يفعلوا شيئاً غير مسؤول".

وأكدت الولايات المتحدة أن الإيرانيين قاموا بالعديد من الاستفزازات ضد الشحن التجاري في الخليج في وقت سابق من هذا العام، وكانوا أيضاً مسؤولين عن هجوم ضخم بطائرات بدون طيار على البنية التحتية للنفط في السعودية.

ومنذ أسابيع عدة، قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن "الإدارة مسرورة لرؤية تراجع في الأعمال الإيرانية العلنية في المنطقة وإن الإدارة أرادت أن ترسل إشارة بأن الطريق إلى الأمام عبر الدبلوماسية لكن الجيش على استعداد للعمل حسب الحاجة".