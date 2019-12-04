ريال مدريد يعثر على بديل سيرجيو راموس

ينوي نادي ريال مدريد الإسباني ضم بديل سيرجيو راموس مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية في شهر يونيو المقبل.





وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن ريال مدريد يجهز لضم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي في الميركاتو الصيفيو.

وأوضحت أن ريال مدريد يرى أن كوليبالي "البديل الأمثل" على المدى الطويل لقائده المخضرم سيرجيو راموس الذي دخل بالفعل عامه الـ 33، والذي سينتهي عقده في صيف العام 2021.

وقال رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس: "أحب كوليبالي الرجل ولذا رفضت عرضًا بقيمة 105 ملايين يورو، لكن الوقت سيأتي حين سأضطر لبيعه".



