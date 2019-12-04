انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط أعلى الطريق الدائري فى اتجاه المريوطية

انقلبت سيارة نقل محملة بالزلط "سن"، أعلى الطريق الدائري فى الاتجاه القادم من المنيب اتجاه وصلة المريوطية، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى دائرى المنيب، بانقلاب سيارة، وعلى الفور تم انتقال قيادات الإدارة العامة لمكان الحادث لرفع السيارة والحمولة، وسحب الكثافات وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.



