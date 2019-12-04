Advertisements
Advertisements
Advertisements

نائب إيراني عن قتل قوات الأمن المحتجين: حماية النظام أولى

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:06 ص
Advertisements
الأمن الإيراني
الأمن الإيراني
وكالات
Advertisements

اعتبر البرلماني الإيراني، علي مطهري، أن الأحاديث المتداولة عن قتل قوات الأمن المحتجين خلال المظاهرات الأخيرة فضيحة، لكن "ينبغي التستر عليها لحماية النظام".

 

وقال مطهري، خلال كلمة ألقاها في كلية الكهرباء التابعة لجامعة خواجه نصير، أمس الثلاثاء: "لقد تلقينا تقريرا يفيد بأن دور المنافقين (يقصد مجاهدي خلق) والملكيين لم يكن ملحوظا في الاحتجاجات، فقد كان المحتجون من الفقراء".

 

ودعا إلى الكشف عن قاتلي المحتجين، قائلاً: "على كل حال يجب أن يتم الكشف عن تفاصيل قتل بعض المحتجين على أيدي قوات الشرطة. كما يجب التحقق من صحة الأخبار التي تشير إلى تلقي أموال مقابل تسليم جثامين القتلى".

 

وبحسب ما نقلت شبكة إيران انترناشيونال المعارضة قال: "إن إلقاء اللوم في الوقت الراهن على هذه القوات والقول إنهم لم يقوموا بواجبهم بشكل جيد، لا يجدي نفعًا ولن يحل مشكلة، صحيح أنهم قصروا أثناء تأدية واجبهم، ولكن حماية النظام كانت أولى".

 

يذكر أن تصريحات مطهري أتت بعدما تحدث المرشد الإيراني، في وقت سابق، عن دور "الملكيين ومنظمة مجاهدي خلق" في الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة، فضلاً عن وصفه موجة الاحتجاج التي اندلعت على مدى 5 أيام في 15 نوفمبر، في تصريحات سابقة، بالمؤامرة والحرب الكبرى، والشغب.

 

وقبل يومين، اعترفت حاكمة مقاطعة قدس، الواقعة غرب محافظة طهران، ليلى واثقي، بأنها أمرت شخصياً قوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران، مؤكدة أن الحرس الثوري كان نشطاً بقمع المتظاهرين. وقالت : "المهاجمون لمبنى المقاطعة كانوا لصوصاً، وقد أمرت بإطلاق الرصاص عليهم. أصدرت أوامري للشرطة وقلت لهم أطلقوا النار على كل من يدخل مبنى المقاطعة".

 

وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت الأسبوع الماضي أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران بلغ 161 وفقاً لتقارير ذات مصداقية حصلت عليها المنظمة، معتبرة أن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أعلى بكثير على الأرجح.

 

كما ذكر تقرير سابق للمنظمة المذكورة أن المحتجين في إيران قتلوا عبر القنص من فوق الأسطح، والمروحيات، وملاحقتهم في الطرقات بالهراوات والعصي. وفي فيديو بثته على حسابها على تويتر قبل أسبوع، أظهرت بعض المشاهد الصادمة كيف تمت ملاحقة المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع، اعتراضاً على ارتفاع أسعار البنزين بشكل كبير.

 

إلى ذلك، لفتت إلى أن بعض الجثث والجرحى "سحبوا" من المستشفيات.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نائب ايرانى حماية النظام اولى ايران الاحتجاجات الايرانية

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. نجم أهلي جده معروض على الأهلي في الشتاء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يجتمع بلاعبي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أنباء سارة في برشلونة بسبب ميسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل العرض المنتظر لضم محمد صلاح الصيف المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

نجيب ساويرس يسب أيات عرابي على "تويتر" لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 23 ساعة

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ حوالي 15 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. غلق قناة "TeN" الفضائية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

العراق يلقي باللوم على الأيدي "الخبيثة" في مقتل 100 شخص

المقاومة الإيرانية تكشف لـ "الفجر" تطورات الاحتجاجات داخل إيران

انتفاضة طهران.. الحرب تشتد على "الملالي" لليوم الرابع والمقاومة: بدأ عصر جديد

العفو الدولية: أكثر من 100 شخص قتلوا في احتجاجات إيران

اعتراف خطير.. إيران تعيش أصعب أيامها

أول رد من إيران بشأن حرق قنصليتها من قبل المتظاهرين في العراق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

07:39 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

09:33 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

07:07 م

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status