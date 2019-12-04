تشكيل ليفربول المتوقع ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول نظيره إيفرتون اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر على ملعب آنفيلد معقل الريدز، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء قوي سيقوده الحكم مايك دين.

ويسعي ليفربول للاستمرار فى صدارة الدوري الإنجليزى بعدما يحتل الصدارة برصيد 40 نقطة من 14 مباراة لم يخسر فيها أى مباراة بالبريميرليج، ويسعي للإبتعاد أكثر عن منافسيه ليستر سيتي ومانشستر سيتي.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية تجمع بين نادى ليفربول الإنجليزي وإيفرتون ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقام فى تمام الساعة العاشرة وربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر وربع بتوقيت السعودية والثانية عشر وربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه وربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

يحل إيفرتون ضيف ثقيل على ليفربول على ملعب أنفيلد اليوم فى لقاء سيقام فى تمام الساعة العاشرة وربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر وربع بتوقيت السعودية والثانية عشر وربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه وربع بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميير ليج.

تشكيل ليفربول المتوقع إيفرتون

حراسة المرمى : أدريان





خط الدفاع : أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون

خط الوسط : هندرسون، فاينلدوم، شامبرلين

خط الهجوم : محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو مانى

التشكيل المتوقع لفريق إيفرتون أمام ليفربول

حراسة المرمى : بيكفورد

خط الدفاع : هولجيت، مينا، كين

خط الوسط : سيديبي، ديفيس، سيجردسون، دين

خط الهجوم : أيوبي، لورين، ريتشارليسون

ويحتل فريق إيفرتون المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة وحسر اللقاء الأخير بالدوري الإنجليزي أمام ليستر سيتي بنتيجة هدفين لهدف، بينما ليفربول فاز فى اللقاء الأخير علي فريق برايتون بهدفين لهدف.