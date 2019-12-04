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قبل ما تخرج.. تعرف على طقس اليوم ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:56 ص
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حالة الطقس
حالة الطقس
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يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.

توقعات الطقس

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 23

شبين الكوم 14 22

طنطا 14 22

دمنهور 15 22

الإسكندرية 15 23

بلطيم 15 23

مطروح 10 23

السلوم 11 24

سيوة 08 21

بورسعيد 17 22

دمياط 16 22

الزقازيق 14 23

الإسماعيلية 11 23

السويس 14 23

العريش 12 22

رفح 11 21

رأس سدر 14 23

نخل 06 20

نويبع 17 23

طابا 13 21

كاترين 03 19

الطور 14 25

شرم الشيخ 19 25

الغردقة 17 26

مرسى علم 19 26

الفيوم 13 23

بنى سويف 12 23

المنيا 10 23

أسيوط 10 24

سوهاج 13 24

قنا 13 24

الأقصر 12 24

أسوان 14 25

أبوسمبل 14 25

الوادى الجديد 12 24

شلاتين 21 26

أبو رماد 22 26

حلايب 23 25

رأس حدربة 23 25

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مصر درجات الحرارة حالة الجو بيان بدرجات الحرارة الارصاد الجوية

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