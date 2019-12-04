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الكشف عن أصوات القارات للنجوم المرشحين للكرة الذهبية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:47 ص
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الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
ريهام عبد المحسن
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كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن الأصوات الخاصة بكل قارة في جائزة الكرة الذهبية الخاصة بعام 2019 والتي حصدها الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإثنين الماضي للمرة السادسة في تاريخه.

وذكرت المجلة الفرنسية أن 180 صحفياً من مختلف أنحاء العالم شارك في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وأفادت مجلة فرانس فوتبول بأن أصوات القارات للاعبين المرشحين في الجائزة، جاءت كالآتي:

* أوروبا :

1- فان دايك 231 نقطة.
2- ليونيل ميسي 194 نقطة.
3- كريستيانو رونالدو 151 نقطة.
4- ساديو ماني 74 نقطة.
5- محمد صلاح 44 نقطة.

* أمريكا الجنوبية :

1- ميسي 47 نقطة.
2- فان دايك 39 نقطة.
3- كريستيانو 34 نقطة.
4- ماني 10 نقاط.
5- مبابي 9 نقاط.

* آسيا :

1- فان دايك 155 نقطة.
2- ميسي 134 نقطة.
3- كريستيانو 100 نقطة.
4- ماني 54 نقطة.
5- صلاح 40 نقطة.

* أفريقيا :

1- ميسي 187 نقطة.
2- ماني 170 نقطة.
3- فان دايك 154 نقطة.
4- كريستيانو 111 نقطة.
5 – صلاح 68 نقطة.

* أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي :

1- ميسي 102 نقطة.
2- فان دايك 86 نقطة.
3- كريستيانو 68 نقطة.
4- ماني 32 نقطة.
5- أليسون 18 نقطة.

* أوقيانوسيا :

1- ميسي 22 نقطة.
2- فان دايك 14 نقطة.
3- كريستيانو 12 نقطة.
4- ماني 7 نقاط.
5 – صلاح 5 نقاط.
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