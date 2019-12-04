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الطالع الفلكي الأربِعَاء 4/12/2019..لُقْمة العِيش!

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:42 ص
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الطالع الفلكي الأربِعَاء 4/12/2019
الطالع الفلكي الأربِعَاء 4/12/2019
أحمد يسري
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*القمر فى الرّبع الأوّل ، ويدخل الرّبع الثّانى فى الثّامنة و 58 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة ، القمر فى الحُوت.
**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 22 ديسمبر.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من  16 نوفمبر - 16 ديسمبر.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزَّبَانَا من 24 نوفمبر - 4 ديسمبر.

اليوم 25 هاتُور قبطى ، 4 كانُون أوّل رُومى، 7 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.

قال الحكيم المصرى: -هُوّا من طنطا لمصر تِبْآ غربة ؟ أهو إحنا كده ، مَنِتْنِئلش من مطرحنا ونُؤعد نؤول الرّزء دَيّأ.(شادية من فيلم أضواء المدينة-1972)

*القمر فى الحُوت "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

**القمر فى الرّبع الثانى
نشعربالحركة والنشاط بعد أن بدأ القمر فى إسترداد هيئته فى السّماء بعد أن كان طفلاً وليداً ضعيفاً طوال الأيام السابقة منذ ولادته ، وقت مُناسب للنموّ والحركة والنشاط والتنفيذ على أرض الواقع لما قمنا بتخطيطه طوال الأسبوع الفائت ،إنه وقت المُقابلات والتليفونات والزيارات وإنهاء الأعمال الثقيلة ، الأسفار والإنتقال من هنا وهناك ، هذا ليس وقتاً للتنسّك أو التأمل ولا الخُمُول أوالكسل تحت أى ظرف ، أرفس الأغطية وغادر فراشك ،إغسل وجهك بماءٍ بارد وشدّ رباط حذائك جيّداً وألقِ بنفسك وَسَط الطريق بحثاً عن لقمة عيْش شريفة.

*القمر فى الحُوت يعنى
إضاءة الطريق أمامك للسفر داخل وخارج وطنك بغرض البحث عن لقمة العيش الشريفة ، البحث عن وظيفة جديدة أو إضافيّة ، فالحوت لايجد رزقه من الطعام والزواج إلا فى نهاية رحلته للمحيطات البعيدة الدافئة ، ولأن شرف وعلوّ الزهرة هو برج الحوت فالبحث عن عروسة أو عريس بجدّ واجتهاد تزداد فرصته للنجاح بمشيئة الله تَعَالى ، كما أنه وقت مناسب لعثورك على أغراضك المفقودة ، إرتفاع الحَدَسْ/الشفافيّة/الإدراك الأثيرى لتبدأ فى القلق تجاه شخص أو موضوع دون سبب منطقى لكن إرتفاع إنزعاجك النفسى تجاه هذا الشخص أو الموضوع يُجبرك على التمهّل وغالباً ما تصدق حاسّتك السادسة ، هذه الحاسّة تزداد لدى الإناث وخلال حلول القمر فى بُرج الحُوت وأيضاً خلال الأيّام الثلاث الأخيرة من الشهر القمرى العربى ،هذا لايعنى أن تنجرف وراء شعورك بالإرتياح تجاه شخص فتُعطيه الأمان فقط لمجرّد أنك واثق من حاسّتك السادسة والتى لايجب أن تكون صادقة بالضرورة فالتشويش على جهاز الإستقبال العصبى والأثيرى/ ريسيفر لديك وارد الحدوث ، تماماً كما يحدث لأجهزة الموبايل أو ريسيفر القنوات الفضائيّة بسبب عوامل تشويش من البيئة كدخولك فى حالة غضب أو شهوة أو جوع تتسبب فى طمس القدرة لحاستك السادسة على الإدراك. 

*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للمكوث فى المنزل وأنت منهم ، وهذا مفيد لحمايتك من الأمراض والديون ، وتطبيقك لمقولة الحَرَكَة بَرَكَة.

برج الثور: قد تحقق أرباح أو تقدّم بسبب نصيحة ثمينة يقدمها لك أحدهم فافتح أذنيك جيداً ولاتستخف بآراء من حولك فلست وحدك من تحتكر الحكمة.

برج الجوزاء: المُناسبات السعيدة فرصة لجبر الخواطر فلا تفوّتها دون محاولة لإزالة زعل بينك وبين أحدهم ، ولو عن طريق الهاتف.

برج السّرطان: فرصة لتنظيم مكتبك إن كنت تُعانى من تلال المستندات ولخبطة الدّفاتر  ، وعملية صيانة دوريّة لمنزلك بمشيئة الله تَعَالى.

برج الأسد: تطلب مُساعدة من زميل أو قريب مع فرصة واردة لخيبة أمل ، قم بأداء عملك بنفسك مهما كان مُجهداً لك ، ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.

برج العذراء : تخلص من إعتمادك التام على مصدر واحد للدخل حتى لا تكون تحت التهديد بخسارته يوماً ما ببحثك عن وظيفة إضافية أو هواية تحوّلها لحرفة.


برج الميزان: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.

برج العقرب: الجواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تقفز إلى رأسك عندما يتم تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو أخلاقه لك، درهم وقاية.
  
برج القوس: اللى يسأل مَيْتُوهْش، مثل شائع يعنى أن تستفهم إن شعرت بمشكلة فى عملك،لاعيب فى السؤال بدلاً عن المُكابرة والتظاهر بالمعرفة ثم إرتكاب الأخطاء.

برج الجدى: مشكلتك قد تجد طريقها للحلّ إن قرّرت الإستماع لنُصح النّاصحين، ثقل الظل لأحدهم على قلبك لايعنى أن تهمل كلامه الثمين.

برج الدّلو: إن كان حالك ضيّقاً فتذكر أنك منذ أسابيع قليلة كنت تعانى قَيْظ الصيف واليوم برودة الجوّ فى إرتفاع، دوام الحال من المُحال، إضحك للدنيا تضحكلك.

برج الحوت: إستعادتك لأمل مفقود لوظيفة أو صفقة فقدت الأمل فيها، أحد الآمال المفقودة ربما تحصّلت عليه من جديد لكن بصورة أفضل.
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