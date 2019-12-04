Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. شكري يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة فى منتدى روما للحوار

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:40 ص
Advertisements
سامح شكري - أرشيفية
سامح شكري - أرشيفية
Advertisements
يتوجه سامح شكري وزير الخارجية إلى العاصمة الإيطالية روما، اليوم الأربعاء؛ للمشاركة في النسخة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطي، فضلاً عن إتمام زيارة ثنائية إلى كل من إيطاليا والفاتيكان للقاء قيادات وكبار مسئولي الدولتين، وذلك خلال الفترة من 5-7 ديسمبر 2019.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مشاركة الوزير شكري بفعاليات المنتدى تتضمن إلقاء مداخلة خلال إحدى الجلسات الحوارية، تتناول وجهة النظر المصرية إزاء عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أيضاً أن يعقد الوزير شكري على هامش المنتدى لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء والمسئولين المشاركين بالمنتدى، للتباحُث حول سُبل تطوير العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى روما للحوار المتوسطي أُنشئ عام 2015 بمبادرة مشتركة بين وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات الدولية، وذلك بهدف إطلاق نقاش رفيع المستوى بين دول شمال وجنوب المتوسط حول سُبل مواجهة التحديات المشتركة، والفرص المتاحة للتعاون والتنمية بين الجانبين.

ومن المقرر أن تنعقد أعمال المنتدى هذا العام بمشاركة ما يقرب من خمسين دولة، وبحضور عدد كبير من وزراء الخارجية وممثلي المنظمات الدولية، والشخصيات الدولية البارزة في المجالات السياسية والبحثية، وممثلي مجتمع الأعمال وعدد من رؤساء الشركات الدولية الكبرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدى الحوار المتوسطي مصر سامح شكري روما

أخبار تهمك

نجيب ساويرس يسب أيات عرابي على "تويتر" لهذا السبب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل العرض المنتظر لضم محمد صلاح الصيف المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 14 ساعة

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. غلق قناة "TeN" الفضائية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يجتمع بلاعبي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ حوالي 14 ساعة

أنباء سارة في برشلونة بسبب ميسي

منذ نصف ساعة

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. نجم أهلي جده معروض على الأهلي في الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يبدأ زيارة ثنائية إلى الصين

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | السفير "بيترليك" يعبر عن شكره للملكة على دورها في بناء السلام

قبيل زيارة نائب رئيس وزرائها.. ننشر ملامح علاقة الصداقة بين مصر وإيطاليا

عرفات: إيطاليا شريك استراتيجي لمصر والتبادل التجاري ٢مليار دولار

وزير الخارجية يغادر اليابان متوجها إلى برشلونة للمشاركة في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط

"شكري" يعقد مباحثات مع نظيره الإسباني بالمنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

07:39 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

09:33 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

07:07 م

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status