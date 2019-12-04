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النواب العراقي يطالب برهم صالح بتكليف رئيس وزراء جديد

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:24 ص
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برهم صالح
برهم صالح
وكالات
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بعث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، رسالة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، طالبه فيها بتكليف رئيس وزراء جديد خلفا لعادل عبد المهدي، خلال 15 يوما.

 

وقال الحلبوسي، في الرسالة: "حصلت الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، المقدمة إلينا بتاريخ 29/11/2019، واستنادا إلى المادة 76 من الدستور، تفضلكم بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما".

 

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، تتولى الحكومة العراقية برئاسة عبد المهدي، مهام تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

 

وكانت كتلة "سائرون"، الأكبر في البرلمان العراقي، قد أبلغت رئيس الجمهورية، بتنازلها عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء المقبل.

 

أما رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، فأكد بصفته زعيم كتلة النصر البرلمانية "حرصه على اتخاذ مواقف تقترب من الشعب العراقي"، مؤكدا أنه "لن يكون طرفا في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة".

 

من جانبها، لم تحسم كتلة تحالف الفتح بزعامة هادي العامري موقفها بعد، لكن الكتلة المقربة من إيران شاركت في التصويت على استقالة عبد المهدي، واعتبرت مشاركة الكتلة استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية العليا بزعامة علي السيستاني.

 

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تكليف رئيس وزراء جديد برهم صالح استقالة عبد المهدي

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