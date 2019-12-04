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باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرض خيالي لضم محمد صلاح

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:09 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمى
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يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتحضير عرض خيالي للاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حسب ما ذكرته العديد من الصحف الأوربية اليوم الثلاثاء.

وقال موقع دون بالون الإسباني الشهير أن بطل فرنسا باريس سان جيرمان مستعد لدفع مبلغ قدره 136 مليون جنيه استرليني لضم اللاعب الدولي المصري محمد صلاح من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضاف الموقع الاسباني الشهير أن المسؤولون في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي حريصون على إتمام صفقة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مع اقتراب رحيل البرازيلي نيمار و اللاعب الدولي الفرنسي كيليان مبابي الصيف المقبل وسط اهتمام من كل من ريال مدريد و برشلونة الاسباني.

وكانت العديد من التقارير الاسبانية و الإنجليزية ذكرت أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح يرغب في ترك نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لخوض تجربة جديدة بعد التألق اللافت مع النادي الإنجليزي و تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلي بطولة السوبر الأوربي وجذب له أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبري أبرزها نادي بايرن ميونيخ الألماني و باريس سان جيرمان الفرنسي بالإضافة إلي نادي ريال مدريد الإسباني.
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