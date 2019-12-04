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طرح الملصقات الرسمية لفيلم جيمس بوند المنتظر "No Time To Die" (صور)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:58 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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طرحت الصفحة الرسمية لأفلام جيمس بوند على موقع فيسبوك البوسترات الرسمية للفيلم المرتقب الذي سيمثل الجزء الـ 25 من السلسلة.

وظهر في الملصقات النجم دانيال كريج والنجمة ليا سيدو، كما تم تخصيص ملصق لجميع الأبطال الرئيسيون بالفيلم.

سيكون فيلم 'No Time To Die'، الجزء الـ 25 من سلسلة أفلام الجاسوسية الشهيرة جيمس بوند James Bond، في حين سيكون الجزء الخامس والأخير الذي سيظهر به النجم دانيال كريج في شخصية العميل 007.

ومنذ عام 1962، قدم شخصية جيمس بوند 6 نجوم كبار كان أبرزهم النجم شون كونري، والنجم روجر مور، والنجم بيرس بروسنان والنجم دانيال كريج.

ويمتلك النجم روجر مور نصيب الأسد من عدد الأفلام التي ظهر بها بشخصية جيمس بوند، والتي بلغ عددها سبعة أفلام.

كانت أولى الأفلام التي ظهر بها النجم روجر مور في شخصية جيمس بوند، فيلم "Live and Let Die"، الذي طرح بصالات العرض عام 1973.

ومن بعده فيلم "The Man with the Golden Gun"، الذي طرح في صالات العرض السينمائية عام 1974، وفيلم "The Spy Who Loved Me" الذي طرح بصالات العرض عام 1977.

ومن بعده فيلم "Moonraker" الذي طرح بصالات العرض في عام 1979، ومن بعده كان الفيلم الخامس لروجر مور بشخصية بوند فيلم "For Your Eyes Only" الذي طرح بصالات العرض في عام 1981.

ثم فيلم "Octopussy" الذي طرح في صالات العرض عام 1983، وأخيرا كان الفيلم السابع الذي اختتم به روجر مور تجسيده لشخصية بوند، وهو فيلم "A View to a Kill" الذي طرح في عام 1985

ومن بعده يأتي النجم شون كونري الذي كان أول من ظهر بشخصية جيمس بوند، والذي قدم هذه الشخصية في ستة أفلام كان أولها عام 1962 بعنوان Dr. No، وفيلم From Russia with Love الذي طرح في عام 1963، وفيلم Goldfinger الذي طرح في عام 1964، وفيلم Thunderball الذي طرح في عام 1965، وفيلم You Only Live Twice الذي طرح في عام 1967، وفيلم Diamonds Are Forever الذي طرح في عام 1971.

كما قد النجم بيرس بروسنان شخصية جيمس بوند في أربعة أفلام، كان أولها GoldenEye الذي طرح في عام 1995، ومن بعده فيلم Tomorrow Never Dies الذي طرح في عام 1997، ثم فيلم The World Is Not Enough الذي طرح في عام 1999، وفيلم Die Another Day الذي طرح في عام 2002.



طرح الملصقات الرسمية لفيلم جيمس بوند المنتظر "No Time To Die" (صور)
طرح الملصقات الرسمية لفيلم جيمس بوند المنتظر "No Time To Die" (صور)
طرح الملصقات الرسمية لفيلم جيمس بوند المنتظر "No Time To Die" (صور)
طرح الملصقات الرسمية لفيلم جيمس بوند المنتظر "No Time To Die" (صور)
طرح الملصقات الرسمية لفيلم جيمس بوند المنتظر "No Time To Die" (صور)
طرح الملصقات الرسمية لفيلم جيمس بوند المنتظر "No Time To Die" (صور)
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