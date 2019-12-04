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يلا شووت LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش ليفربول اليوم

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:42 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر ليفربول يلا شووت كورة ألاين دوري بلس حصري، في مباراة نارية بين فريق ليفربول ونظيره إيفرتون، مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد إيفرتون فى تمام الساعة العاشرة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر وربع بتوقيت السعودية، والثانية عشر وريع صباحا بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة وربع بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ليفربول ضد إيفرتون، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، يلا شوت Yalla Shootمباراة ليفربول ضد إيفرتون، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

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