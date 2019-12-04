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هكذا هنأ أحمد فهمي شقيقه كريم بعيد ميلاده (صورة)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:46 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان أحمد فهمي، على تهنئة شقيقه كريم بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر أحمد، صورة جديدة له، ظهر خلالها وهو برفقة كريم، معلقًا عليها قائلاً: "كل سنة وإنت طيب، أخويا وضهري وابني وإن نشاء الله سنة حلوة وتكسر الدنيا زى كل سنة وأكتر".

مشاركة كريم في فيلم "ديدو"
ومن ناحية أُخرى، ينتظر كريم حاليًا عرضه فيلمه الجديد "ديدو"، والفيلم بطولة كريم فهمي، حمدي الميرغني،هشام ماجد، محمد ثروت،شيكو، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، ريم مصطفي، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح وإنتاج كريم السبكي.

مشاركة كريم فهمي في "ملاك"
والجدير بالذكر أنَّ كريم يصور حاليًا مشاهده في مسلسل "ملاك"، والمسلسل بطولة فراس سعيد، محمود عبد المغنى،كريم فهمي، صبري فواز،أميرة العايدى، حسام داغر،آيتن عامر ، لبني ونس ، أسماء جلال، تأليف حسان دهشان، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج محمد أحمد السبكي.



هكذا هنأ أحمد فهمي شقيقه كريم بعيد ميلاده (صورة)
هكذا هنأ أحمد فهمي شقيقه كريم بعيد ميلاده (صورة)
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