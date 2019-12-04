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عامل يقتل صديق عمره بطريقة بشعة في سوهاج.. والسبب كارثي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 08:04 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أبورية حسين
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لم تشفع له صداقتهما طوال السنوات الماضية؛ وفي لحظة شيطانية أقدم عامل علي إنهاء حياة صديقه، والذي يعمل نجار، بطريقة بشعة للغاية، بسبب مبالغ مالية.

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج تفاصيل العثور على جثة نجار، بجوار ترعة نجع حمادي وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد أصدقاء المجني عليه، وبعد تعاطيهما المواد المخدرة وبسبب خلافات مالية دفع المتهم المجني عليه من الطابق الخامس ليلقي مصرعه في الحال.

وتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من ضباط قسم شرطة جرجا، عن بلاغ من المدعو محمد ح م ا 40 عامًا، مندوب مبيعات، ويقيم دائرة القسم بسقوط أحد الأشخاص من أعلى العقار سكنه بذات الناحية ووفاته.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم، وبالفحص تبين وجود جثة وائل ح م ع 40 عامًا نجار، ويقيم بناحية دائرة مركز جهينة، بجوار ترعة الفؤادية بالقرب من العقار المشار إليه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام.

تحريات ضباط وحدة مباحث قسم جرجا، تكشف التفاصيل الحقيقية للجريمة
وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث القسم إلي أنه أثناء تواجد المتوفـي رفقة كلًا من "مينا م ن ت"، 26 عامًا عامل، ويقيم دائرة مركز جرجا، و"محمد ف م ا"، 28 عامًا عامل ويقيم بندر جرجا، بحجرة أعلى سطح منزل المبلغ، مؤجره للثاني، وتعاطيهما المواد المخدرة، حدثت مشادة كلامية بينهما، قام المتهم علي أثرها بدفع صديقه من الطابق الخامس، ما نتج عنه وفاته وقيامهما بنقل جثته بمكان العثور عليه خشية إفتضاح أمرهما.

والد المتوفـي يتهم أصدقائه بالتسبب فـي وفاة نجله وينهار من البكاء
بسؤال والد المتوفـي حسني م ع 66 عامًا، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية اتهم المذكورين بالتسبب فـي وفاة نجله بسبب خلافات ماليه بينهما، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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