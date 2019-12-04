جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 / 12 / 2019.. الزمالك ضد الشرقية بث مباشر

جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 4 / 12 / 2019، أبرزها مباراة الزمالك ضد الشرقية في كأس مصر، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الخامسة"

الإسماعيلي ضد طنطا، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.





حرس الحدود ضد الاتحاد السكندري، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT 2.





جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ32"

المقاولون العرب ضد الجزيرة بمطروح، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.





الزمالك ضد الشرقية، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.





جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "دور الـ32"

أودينيزي ضد بولونيا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.





جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "دور الـ32"

نجران ضد الفتح، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.





الشعلة ضد الشباب، تقام المباراة في تمام 4:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.





جدة ضد الفيصلي، تقام المباراة في تمام 5:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:20 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:20 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ15"

ليستر سيتي ضد واتفورد، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 4 beIN SPORT.





وولفرهامبتون ضد وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.





مانشستر يونايتد ضد توتنهام، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.





تشيلسي ضد أستون فيلا، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORT.





ساوثهامبتون ضد نوريتش سيتي، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.





ليفربول ضد إيفرتون، تقام المباراة في تمام 10:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:15 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:15 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ16"

تولوز ضد موناكو، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءا بتوقيت الإمارات.





باريس سان جيرمان ضد نانت، تقام المباراة في تمام 10:05 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:05 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:05 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 6 beIN SPORT.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة السابعة"

اتحاد طنجة ضد أوليمبيك خريبكه، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.



