جوارديولا يوجه صدمة لمشجعي مانشستر سيتي

وجه المدير الفني الإسباني "بيب جوارديولا" مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي صدمة كبيرة لمحبي الفريق السماوي، بعد تصريحاته بعدم النية في إجراء صفقات جديدة في الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.





وقال جوارديولا لوسائل الإعلام قبل مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجلزي اليوم الثلاثاء: "سنتخذ القرار في نهاية الموسم، التدعيم في يناير غير وارد، علينا أن ننتظر، سنفحص اللاعبين المنتهية عقودهم والسارية عقودهم، سننتظر حتى نهاية الموسم ونحدد إحتياجاتنا وفقاً لمصلحة الفريق".





وتابع: "إعادة البناء تحتاج 8 أو 9 لاعبين، ربما سيرحل دافيد سيلفا في نهاية الموسم، سينهي مسيرته معناً، ربما يرحل لاعب آخر أو لاعبين، سننتظر".





ووجه بذلك جوارديولا صدمة كبيرة لمشجعي الفريق، التي كانت تمني النفس بتدعيمات قوية للفريق، للعودة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول، والحصول على لقب دوري أبطال أوروبا الأول في تاريخ السيتي، والغائب عن جوارديولا نفسه منذ عام 2011.





ويعد الثنائي البرازيلي فيرناندينيو والإسباني دافيد سيلفا هما أبرز المغادرين خلال الصيف المقبل، بعد بلوغهما سن 35 و 34 على الترتيب.





وبصم جوارديولا على أسوأ بداية له مع السيتي هذا الموسم، منذ إشرافه على الفريق قبل ثلاثة أعوام، حيث وجد نفسه متأخراً بفارق 11 نقطة كاملة عن ليفربول بعد مرور 14 جولة من الدوري الإنجليزي.





ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على ملعب تيرف مور لمواجهة نادي بيرنلي، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



