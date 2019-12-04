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3 ملايين مشاهدة لأغنية الهضبة الجديدة "أول يوم في البعد" (فيديو)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:59 ص
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بوابة الفجر
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نجحت أغنية "أول يوم في البعد" للنجم عمرو دياب، في تحقيق أكثر من 3 ملايين مشاهدة وذلك من خلال قناة الهضبة الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"

وحققت الأغنية حتى الآن تحديدًا أكمثر من 3,201,747 مشاهدة منذ طرحها للاستماع في 24 نوفمبر الماضي.

ولاقت الأغنية فور طرحها تفاعلًا من الجمهور فور عرضها، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بها.

الأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقي أسامة الهندي.

يشار إلى أن عمرو دياب قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا كبيرًا، وذلك على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 ، وذلك وسط حضور حشد كبير من ضيوف المهرجان، جمهور عمرو دياب.

يذكر أن عمرو دياب يستعد خلال الأيام القادمة لطرح ألبومه "أنا غير" كاملًا، من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات استماع الأغاني الإلكترونية، وقد طرح عمرو من الألبوم سبع أغانٍ حتى الآن، ولاقت أغاني الألبوم رواجًا واسعًا لدى جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة القادمة، وكان قد طرح أولى أغاني الألبوم في بداية صيف 2019.

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مطرب فنان عمرو دياب اول يوم في البعد الهضبة اغنية

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