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كول كورة Mohamed Salah مشاهدة ليفربول وإيفرتون بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:51 ص
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ليفربول
ليفربول
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يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية تجمع بين نادى ليفربول الإنجليزي وإيفرتون ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقام فى تمام الساعة العاشرة وربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر وربع بتوقيت السعودية والثانية عشر وربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه وربع بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول اليوم KOORA GOAL.

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