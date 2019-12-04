شاهد.. نانسي عجرم تتنكر مع بناتها في "عيد البربارة" (صورة)

نشرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، صورا لها مع بناتها أثناء تنكرهن بمناسبة "عيد البربارة" وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"

وعلقت على الصورة قائلة "هاشلي بربارة مع بنات الحارة"، وظهرت نانسي وبناتها بملابس منزلية ومرتدين شعر مستعار ملون.



عيد القديسة البربارة

وعيد القديسة البربارة، عيد ديني مسيحي يحتفل به فى لبنان 4 من ديسمبر كل عام.





وتنشر نانسي عجرم بشكل دائم صورا تجمعها مع بناتها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على "إنستجرام".





وتحظي صورها على إعجاب الكثير من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.











