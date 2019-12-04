يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك قناة مفتوحة

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يُقدم الزمالك في الفترة الأخيرة مستوى متواضع وغير مُرضي لجماهيره، حيث تلقى هزيمة غير متوقعة في المباراة السابقة على يد إنبي في الدوري المصري والهزيمة الثقيلة بثلاثية نظيفة على يد مازيمبي الكونغولي في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا





ويسعى الزمالك إلى تحقيق نتيجة إيجابية تُعيد الثقة مرة آخرى للاعبين الذين يطمحون في الفوز على الشرقية في كأس مصر واستعادة ذاكرة الانتصارات.





التشكيل المتوقع الزمالك لمواجهة الشرقية:





حراسة المرمى : عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمود علاء - حمدي النقاز

خط الوسط : محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - شيكابالا

خط الهجوم : كريم بامبو - عمر السعيد





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