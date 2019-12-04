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زين بطل فيلم "كفرناحوم": "سلمى حايك أهدتني آيفون"

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:55 ص
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بوابة الفجر
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كشف الطفل زين بطل فيلم كفرناحوم للمخرجة اللبنانية نادين لبكي، كواليس فيلم "خالدون العالمي" مع سلمى حايك وإنجلينا جولي.

ورصد زين في تصريحات صحفية بعض التفاصيل عن التصوير: "أول يومين كانا عطلة، ومن بعدها يوم عمل، وبعدها يوم راحة حتى انتهى التصوير بعد 10 أيام تقريبا". ويلعب زين دور ابن صياد سمك يعيش في كنف جدته بعد وفاة والده.

ومن حايك كانت المفاجأة: قال زين: "أهدتني آيفون وآيباد وتبادلنا أرقام التليفونات"، كما وجهت له دعوة ليحل ضيفا عليها وعلى أسرتها في أميركا خلال الإجازة الصيفية القادمة، وستتكفل هي بمصاريف تذكرة الطائرة والإقامة.

وعن علاقة زين مع باقي المشاهير، يوضح والده أنها علاقة جميلة، وكان (زين) محبوبا من سائر نجوم هوليوود ويدعونه لتناول الطعام معهم.

فيلم "خالدون" الخيالي، وهو عبارة عن سباق شخصيات في الكتب الكارتونية المصورة والمعروفة باسم "مارفيل كوميكس"، والفيلم تدور أحداثه على كوكب "خالدون" الخيالي.


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الكلمات المفتاحية

كفرناحوم فيلم سينما سلمى حايك زين الفجر الفني

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