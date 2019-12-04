مانشستر يونايتد ضد توتنهام.. مورينيو يسعى لإسقاط سولشاير في الأولدترافورد

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق توتنهام هوتسبير اليوم الأربعاء في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.





ويسعى جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير لإسقاط فريقه السابق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر.





حيث رحل المدرب البرتغالي عن جدران مانشستر يونايتد في منتصف الموسم الماضي بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق تحت قيادته وبعد كثرة الأزمات مع إدارة اليونايتد ومع نجوم الفريق أبرزهم اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط الفريق الإنجليزي، وبرر مورينيو سقوط مانشستر يونايتد بسبب عدم تعاقد الإدارة مع اللاعبين الذين طلبهم في بداية الموسم الماضي من أجل المنافسة على البطولات.





وجاء تصريح جوزيه مورينيو في منتصف الموسم بالصدمة الكبيرة على جماهير مانشستر يونايتد، حينما قال إنه سيكون إنجازا كبيرا في حال تحقيق المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بهولاء اللاعبين، مما تسبب في أزمة بين الجماهير والمسئولين في النادي، وأيضاً تسبب هذا التصريح في مشاكل كبيرة داخل غرفة الملابس بعدما قلل المدرب من اللاعبين المتاحين في الموسم الماضي.





ويعد جوزيه مورينيو من أبرز المدربين في تاريخ كرة القدم، حيث حقق الدوري الإنجليزي مع فريق تشيلسي ودوري أبطال أوروبا مع ثلاث أندية مختلفة وبطولات مع ريال مدريد في إسبانيا ومع بورتو في البرتغال ومع إنتر ميلان في ايطاليا، وكانت ترغب جماهير اليونايتد في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا، لكن اكبر إنجاز قد حققه الفريق مع مورينيو هو تحقيق المركز الثاني في البريميرليج بالموسم قبل الماضي خلف مانشستر سيتي بطل البطولة.





وكان مسئولو فريق توتنهام هوتسبير قد أعلنوا عن رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن تدريب الفريق في الفترة الماضية وتعيين جوزيه مورينيو، حيث خاض المدرب البرتغالي 3 مباريات مع السبيرز ونجح في الفوز بحميعها حتى الآن في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.



