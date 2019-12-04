'شعبولا'.. كيف كانت حياة شعبان عبد الرحيم الحقيقية (قصة)

اسم شعبان عبد الرحيم الحقيقي

الراحل اسمه الحقيقي "قاسم" لكن فضل اسم "شعبان" داخل الوسط الفني، ولقب بشعبولا من قبل جماهيره.



أعماله شعبان عبد الرحيم الفنية

قدم العديد من المسلسلات والافلام، ومن المسلسلات التي قام بتقديمها بيت العيلة، صبيان وبنات، صايعين ضايعين، اللي اختشوا ماتوا، طاش ما طاش، راسين في الحلال، سامحوني مكنش قصدي، خيانة، أحلام مؤجلة، قط وفار ستار، شريف ونص، تامر وشوقية.



