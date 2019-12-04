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'شعبولا'.. كيف كانت حياة شعبان عبد الرحيم الحقيقية (قصة)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:36 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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شعبان عبد الرحيم، هو مطرب شعبي ولد في حي الشرابية بالقاهرة، أثار الجدل بسبب ملابسه الغريبة التي يرتديها، فيما علل الراحل ذلك بأنه رجل لا يهتم بمظهره.

وقدم الراحل العديد من الاعمال الفنية والغنائية وكسب قلوب الملايين.

حياته
عمل شعبان، قبل دخوله إلى الوسط الفني كموجي، بالإضافة إلى الغناء بحفلات وأعياد الميلاد الخاصة بأصدقائه وأقاربه فقط، حتى تعرف على أحد الاشخاص ووعده بانتاج شريط غنائي خاص به مقابل مائة جنيه، ولكنه لم يدري انه كان يستغلوه ويقوم ببياع أشرطته الغنائية بعشرات الآلاف.

اسم شعبان عبد الرحيم الحقيقي
الراحل اسمه الحقيقي "قاسم" لكن فضل اسم "شعبان" داخل الوسط الفني، ولقب بشعبولا من قبل جماهيره.

أعماله شعبان عبد الرحيم الفنية
قدم العديد من المسلسلات والافلام، ومن المسلسلات التي قام بتقديمها بيت العيلة، صبيان وبنات، صايعين ضايعين، اللي اختشوا ماتوا، طاش ما طاش، راسين في الحلال، سامحوني مكنش قصدي، خيانة، أحلام مؤجلة، قط وفار ستار، شريف ونص، تامر وشوقية.

أما عن الأفلام التي شارك بها منها حسن دليفري، اشرف حرامي، رشة جريئة، مواطن ومخبر وحرامي، توتي فروتي، عفاريت الأسفلت، فلاح في الكونجرس.

ألبومات شعبان عبد الرحيم
قدم عدة ألبومات حققت نجاحا كبيرا منها اللي يخاف يروح، اللي بيخاف يطلع برة، تفانين، مبحبش المشاكل، مبتهددش، متخفش من الحكومة، يا قلبي ابكي، لكنه طرح اغاني منفردة وحققت جماهيرية كبيرة منها مواطن ومخبر وحرامي، أنا بكره إسرائيل، هبطل السجاير، متخافش من الحكومة، شعبان يتحدى جاكسون.

حياة الراحل الشخصية
تزوج من خارج الوسط الفني، ولكن توفيت زوجته وكان على محبة واخلاص لزوجته ولم يتزوج مرة اخرى، واصفا بان لا امراة اخرى يمكن ان تحل محل زوجته مهما كان فهي كانت تمثل له الرفيقة في الحياة على مرها وحلوها، ولم تغب على باله في يوم، وابنته هي من تحل مكانها في البيت.

وفاته
توفي بمستشفى المعادي الذي انتقل لها أثر صراعه مع المرض الذي أجبره على إحياء حفل غنائي بالسعودية على كرسي متحرك، فيما اشتد المرض عليه وتوقفت عضلة القلب وفارق الحياة على أثرها صباح الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر في عام 2019م.



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هبطل مغني مطرب شعبان عبد الرحيم شعبان الطرب الشعبى أنا بكره إسرائيل

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