Advertisements
Advertisements
Advertisements

"مائل للحرارة نهارا وبارد ليلا".. تعرف على طقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:31 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
جرجس ميلاد
Advertisements
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها بشأن طقس اليوم الأربعاء، إنه يسود طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً بارد ليلاً، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية تنشط على جنوب سيناء، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا.

وأوضحت أنه بالنسبة لحالة الموج في البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء البلاد، فقد جاءت كالأتي:

المدينة الصغرى العظمى
القاهرة 15 23
شبين الكوم 14 22
طنطا 14 22
دمنهور 15 22
الإسكندرية 15 23
بلطيم 15 23
مطروح 10 23
السلوم 11 25
سيوة 8 21
بورسعيد 17 22
دمياط 16 22
الزقازيق 14 23
الإسماعيلية 11 23
السويس 14 23
العريش 12 22
رفح 11 21
رأس سدر 14 23
نخل 6 20
نويبع 17 23
طابا 13 21
كاترين 3 19
الطور 15 25
شرم الشيخ 19 25
الغردقة 17 26
مرسى علم 19 26
الفيوم 13 23
بني سويف 12 23
المنيا 10 23
أسيوط 10 24
سوهاج 13 24
قنا 13 24
الأقصر 12 24
أسوان 14 25
أبو سمبل 14 25
الوادي الجديد 12 24
شلاتين 21 26
أبو رماد 22 26
حلايب 23 25
رأس حدربة 23 25
Advertisements

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة درجات الحراراة الاربعاء الطقس الارصاد

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يجتمع بلاعبي الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تعليق مثير من عبد الحفيظ عقب فوز الأهلي على بني سويف

منذ حوالي 10 ساعات

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 12 ساعة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

نجيب ساويرس يسب أيات عرابي على "تويتر" لهذا السبب

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 13 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: تفاصيل عقد كارتيرون.. وكواليس خناقة مرتضي مع لاعبي الزمالك.. وآخر تطورات أزمة النقاز

منذ حوالي 9 ساعات

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل العرض المنتظر لضم محمد صلاح الصيف المقبل

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. غلق قناة "TeN" الفضائية

منذ ساعة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

غدا الأربعاء.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة

شبورة مستمرة حتى نهاية الأسبوع.. الأرصاد الجوية تعلن توقعات طقس الغد

الأرصاد الجوية: ارتفاع الموج يصل لـ2.5 متر في البحر المتوسط (تفاصيل طقس الغد)

"الأرصاد": طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء

تحذير هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم (درجات الحرارة)

قبل ما تخرج.. بيان بدرجات الحرارة وحالة الطقس غدا الأربعاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

07:39 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

09:33 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

07:07 م

عاجل.. غلق قناة "TeN" الفضائية

07:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status