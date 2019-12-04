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تنسيقية شباب الاحزاب: الحاجة التشريعية تقتضى وجود مجلس الشيوخ

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:26 ص
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أحمد صبري
أحمد صبري
جرجس ميلاد
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قال أحمد صبري عضو تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مستقبل وطن، إن فكرة الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ"، ليست جديدة، بل إنها موجودة تقريبًا فى 70 دولة فى العالم، مشيرا إلى أنه أحيانًا تكون هناك حاجة تشريعية تقتضى وجود هذا المجلس.

وأضاف "صبري" خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن مشروع قانون الشيوخ الجديد ينص على أن الحد الأدنى للسن 35 سنة، وبالتالي فإن هناك فرصة للشباب للمشاركة بالمجلس، ولكن تظل فرص المشاركة في مجلس النواب والمحليات أكبر من مجلس الشيوخ.

واكد "صبري" أن التنسيقية لديها كوادر شبابية قادرة على المنافسة الانتخابية، موضحا أن أقل شخص فيهم مارس العمل السياسي لمدة 5 سنوات، لهذا حظوا بثقة القيادة السياسية، وتم تعيين 5 منهم نوابا للمحافظين، مؤكدا أن ذلك سيكون نموذج للشباب السياسي الواعد الذي ينفذ أفكاره على أرض الواقع.

وأوضح أن مجلس النواب الحالي يضم أكبر تمثيل سياسي للشباب في مصر، وهو حافز لكل الشباب أن يمارس السياسة.
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الكلمات المفتاحية

مجلس الشيوخ البرلمان أحمد صبري عضو تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين

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