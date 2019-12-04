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3 أزمات تعرض لها شعبان عبد الرحيم في حياته

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:28 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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رحل بالأمس المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، بعد صراع طويل مع المرض وتسبب رحيله في صدمه لجمهوره ومحبيه.

شعبان عبد الرحيم هو مطرب شعبي ولد في حي الشرابية بالقاهرة، أثار الجدل بسبب ملابسه الغريبة التي يرتديها، فيما علل الراحل ذلك بأنه رجل لا يهتم بمظهره.

وقدم الراحل العديد من الاعمال الفنية والغنائية وكسب قلوب الملايين، لكنه تعرض للعديد من الأزمات في حياته.

يعرض "الفجر الفني"  3 أزمات واجهت الفنان شعبان عبد الرحيم في حياته.

إساءة شعبان عبد الرحيم للقرأن الكريم
واجه العديد من الانتقادات والهجوم عليه من قبل الناس ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد نشره لفيديو له وهو يتلو القرأن بطريقة غريبة، أثارت استهجان الكثيرين.

اتهام شعبان عبد الرحيم بالتحريض
قام الفنان شعبان بنشر أغنيته "أنا بكره إسرائيل" والتي أثارت جدلا وهجوما كبيرا عليه، من قبل الاحتلال.
 
وتعرض بسبب ذلك لاتهامات من قبل قناة "CNN الإخبارية"، فيما اعتبرها البعض تعبيرا عن نبض الشارع المصري والعربي.

الظهور بكرسي متحرك بإحدى حفلاته
صارع شعبان المرض لفترة طويلة، حتى تم حجزه بالمستشفى لفترة، فيما أحيا حفلًا غنائيًا مؤخرًا بالسعودية رغم شدة مرضه.

وظهر شعبان عبد الرحيم، في الحفل وهو يغني جالسًا على كرسي متحرك وذلك لاشتداد المرض عليه.

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