نجيب ساويرس يسب أيات عرابي على "تويتر" لهذا السبب



وكتبت آيات عرابي، عقب وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم تغريدة عبر "تويتر"، "هلاك شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية (بنحبك يا سيسي).. خليه ينفعك".



من جانبه رجل الأعمال نجيب ساويرس، قائلا: "‏فيه وساخة أكتر من كده، لا شماتة فى الموت يا عديمة الأخلاق والتربية!".



ولاقى الرد إعجاب آلاف المتابعين، الذين هاجموا "عرابي" ووجهوا لها إدانات بسبب الشماته في الموت.



يذكر أن المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، رحل عن عمر يناهز 62 عامًا بعد مروره بوعكة صحية شديدة، دخل على أثرها لمستشفى المعادي العسكري على مدار الأيام الماضية، حيث شيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه.



رد رجل الأعمال نجيب ساويرس، على تغريدة تطاولت فيها الإخوانية الهاربة آيات عرابي، وشمتت في موت المطرب الشعبي الراحل، شعبان عبد الرحيم الشهير بـ"شعبولا".