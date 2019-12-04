شاهد.. البوستر الدعائي لرامي مالك في أحدث أفلام "جيمس بوند" (صورة)

طرحت الشركة المنتجة لأحدث أفلام العميل السري البريطاني، "جيمس بوند"، بوسترًا للممثل المصري العالمي رامي مالك الحائز على جائزة أوسكار.

وتعبر صورة مالك في البوستر عن الشكل الذي سيظهر به في أحداث الفيلم المرتقب.





وصرح رامي مالك صرح في شهر يوليو الماضي بأنه استغرق وقتًا في التفكير لقبول دوره الجديد في فيلم "جيمس بوند".





وقال "مالك" إنه احتاج للحصول على تأكيدات بأن الدور الذي سيلعبه في فيلم "جيمس بوند" لن يكون مرتبطا بـ"عمل إرهابي"، بحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.





وفي ذات السياق، إلى أن الشركة المنتجة لفيلم "No Time to Die"، طرحت أمس الاثنين، تيزر إعلان الفيلم، المقرر طرحه غدا الأربعاء.











