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مفاجأة.. نجم أهلي جده معروض على الأهلي في الشتاء

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:37 ص
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لاعبي الاهلي
لاعبي الاهلي
حسام مجدي
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قام أحد وكلاء اللاعبين بعرض واحد من نجوم نادي أهلي جده السعودي على النادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

يوسف بلايلي معروض على الأهلي

وعرض أحد وكلاء اللاعبين بعرض الجزائري محمد يوسف بلايلي لاعب وسط نادي أهلي جده على النادي الأهلي لضمه خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

الأهلي يعرض الأمر على فايلر

وقام مسئولو النادي الأهلي بعرض فكرة التعاقد مع يوسف بلايلي في يناير القادم على السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق وسينتظر رد المدرب على الصفقة.

ميزة تعاقد الأهلي مع بلايلي

وسيفيد يوسف بلايلي الأهلي بشكل كبير في حالة ضمه بالفعل في الشتاء لأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز مثل الجناح الأيمن والجناح الأيسر والوسط المدافع وصانع الألعاب.

ويريد النادي الأهلي بالفعل تدعيم العديد من مراكز الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أهمها مركز الوسط ومركز الهجوم.

مشاركات يوسف بلايلي مع نادي أهلي جده هذا الموسم

وقد شارك محمد يوسف بلايلي في 6 مباريات فقط حتى الآن مع نادي أهلي جده خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف.

ترتيب النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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