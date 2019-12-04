موعد مباراة تشيلسي ضد استون فيلا اليوم الأربعاء 4-12-2019 بالدوري الإنجليزي

يواجه فريق تشيلسي نظيره فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه اليوم الأربعاء 4 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





نتائج الجولة الخامسة عشر من البريميرليج :-





وكانت قد بدأت الجولة الخامسة عشر بمواجهتين بالأمس الثلاثاء، حيث حقق فريق مانشستر سيتي فوزا كبير على فريق بيرنلي بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور، بينما فاز فريق كريستال بالاس بصعوبة على فريق بورنموث بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السيلهريت بارك في لندن.





وتعثر فريق تشيلسي في الجولة الماضية حيث خسر في ديربي لندن من فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الستامفورد بريدج أيضاً، بينما تعادل فريق أستون فيلا مع فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين لكل فريق.





موعد مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا :-





وسوف تقام المباراة بين فريق تشيلسي وفريق استون فيلا في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.





ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز :-





ويحتل فريق تشيلسي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يحل فريق أستون فيلا في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة، وسوف تذاع المباراة بين فريق أستون فيلا وتشيلسي على قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.





ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز :-





ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يحل مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 32 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثالث والذي يملك نفس النقاط، ويأمل الريدز في تحقيق البطولة هذا الموسم خاصة بعد غيابها عن خزائن الفريق لمدة 30 عاما.



