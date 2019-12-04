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إنجي المقدم ضيفة "أسرار النجوم".. الخميس

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:42 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل الفنانة إنجي المقدم، ضيفة في برنامج أسرار النجوم الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، على إذاعة نجوم fm، وذلك يوم الخميس المقبل.

ونشرت الإعلامية إنجي علي، منشورًا تسأل فيه الجمهور عن الضيفة وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وقالت إنجي علي، في منشورها قائلة: "ضيفتي هي نجمه أنيقة المظهر والجوهر.. رغم أنها من نجمات هذا الجيل إلا انك إذا اقتربت منها تدرك فورا انها لا تنتمي إلى عصرنا الحالي.. بل تنتمي إلى الزمن الجميل بأناقته وثقافته وأخلاقه وفنونه..ضيفتي موهبه مجنونة.. متمردة.. عاشقة للتغير".

وتابعت: "فرغم ملامحها الأرستقرطيه إلا أنها نجحت في دور الصعيديه ببراعه.. واستطاعت أن تكون الحبيبة الطاليانية بمنتهى الرومانسية.. وحاليًا هي حدوتة غامضة ضمن حواديت الشانزليزيه".

وتفاعل الجمهور مع منشور إنجي علي، وانهالت التعليقات من الإجابات المختلفة عن ضيفة برنامج أسرار النجوم، وكثيرين من الجمهور المتابع لها أجاب بأن الضيفة هي الفنانة إنجي المقدم.

وحققت الفنانة إنجي المقدم، نجاح كبير منذ بداية الحلقات الأولى من مسلسل حواديت الشانزليزيه، وخطفت قلوب الجماهير الذين يحبونها كثيرًا.

مسلسل حواديت الشانزليزيه بطولة اياد نصار، داليا مصطفى، انجي المقدم، مي سليم، اماني كمال، فريدة سيف النصر ومجموعة من النجوم والنجمات.

وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا من بداية عرضه ونسب مشاهدات عالية واعجاب الجمهور به كثيرًا واستقبل الفنانون ردود فعل إيجابية كبيرة عن شخصيات العمل والتصوير والأماكن.


إنجي المقدم ضيفة "أسرار النجوم".. الخميس
إنجي المقدم ضيفة "أسرار النجوم".. الخميس
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الكلمات المفتاحية

منوعات ماسبيرو فنان برنامج اذاعة أنجي علي

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