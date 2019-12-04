Advertisements
Advertisements
Advertisements

تاريخ مواجهات الزمالك والشرقية قبل موقعة كأس مصر

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:25 ص
Advertisements
فريق الزمالك
فريق الزمالك
علاء خليف
Advertisements
يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر لعام 2019، لاستضافة المواجهة المثيرة بين الزمالك والشرقية، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر بالموسم الحالي.

يخوض الزمالك مباراة اليوم ضد الشرقية بعد عاصفة من الأزمات ضربت الفريق خلال الأيام الماضية، حيث تعرض لهزيمتين متتاليتين أمام إنبي بالدوري الممتاز، ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا، ثم اقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة ميتشو، وفسخ التونسي حمدي النقاز تعاقده مع النادي بسبب مستحقاته المتأخرة وتمرد بعض اللاعبين الآخرين بسبب أزمة المستحقات التي تحاول الإدارة السيطرة عليها وإنهائها في أسرع وقت.

وتعاقد نادي الزمالك مع مدير فني جديد لقيادة الفريق خلفًا لـ"ميتشو"، وهو المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي والرجاء المغربي، والذي حضر لمصر مساء الثلاثاء لبدء مهمته رسميًا مع الفارس الأبيض، ويعاونه سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز، وسيتواجد في مباراة الزمالك والشرقية على ستاد القاهرة اليوم الأربعاء.

تاريخ مواجهات الزمالك والشرقية:

تقابل فريق الزمالك مع نظيره فريق الشرقية في 8 مواجهات سابقة في بطولة الدوري المصري الممتاز، فاز الفارس الأبيض في 6 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 16 هدف واستقبلت شباكه 7 أهداف.

ويعتبر عبد اللطيف الدوماني نجم الزمالك السابق الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث سجل 3 أهداف، بينما أيمن عبد العزيز الأكثر مشاركة بـ 4 مباريات.

وجاءت نتائج المواجهات بين الفريقين كالتالي:

- أول مواجهة بين الفريقين كانت في موسم 1974 – 1975 بالدوري الممتاز، وفاز الزمالك 2-1 سجلهما (علي خليل – فاروق جعفر)، وفي مباراة الدور الثاني بالموسم نفسه فاز الفارس الأبيض 2 – 0 سجلهما (فاروق جعفر – محمود الخواجة).

- تقابل الفريقين مجددًا في موسم 1998 – 1999 بالدوري المصري الممتاز، وفاز الزمالك في مباراتي الدورين الأول والثاني بنتيجة 2-1، 1-0 على الترتيب سجل أهداف الأبيض (محمد صبري – أحمد عبد الله – سامي الشيشيني)

- تجدد اللقاء بين الفريقين في موسم 1999 – 2000، حيث التقي الفريقين بالدور الأول يوم 16 نوفمبر 1999 وفاز فريق الشرقية بهدف دون مقابل، بينما اقيمت مباراة الدور الثاني يوم 18 يونيو 2000 وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 7 -3 سجل الأهداف (الدوماني "هاتريك" – أحمد حسام – مشالي – طارق السيد – أيمن عبد العزيز).

- آخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في موسم 2016 – 2017، حيث اقيم لقاء الدور الأول في 24 ديسمبر لعام 2016 ، وانتهت بفوز الزمالك 2-0، وسجل الهدفين (اسامة إبراهيم – أحمد رفعت)، بينما اقيمت مباراة الدور الثاني في 5 أبريل 2017، وفاز بها فريق الشرقية بهدف نظيف سجله اللاعب (محمد ميدو).

موعد مباراة الزمالك ضد الشرقية بكأس مصر:

تنطلق مباراة الزمالك ضد الشرقية اليوم الأربعاء 4 / 12 / 2019 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، علي ستاد القاهرة الدولي، وستذاع عبر قنوات أون سبورت، وتايم سبورت، كما يمكن متابعة المباراة عبر روابط البث المباشر على موقعنا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لاعبي فريق الزمالك الان فريق الزمالك اليوم فريق الزمالك الزمالك والشرقية

أخبار تهمك

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. مدرب الفراعنة يساند حمدي النقاز في أزمة الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر AHLY LIVE قناة أون سبورت يوتيوب ON SPORT شاهد مباراة الاهلي اليوم مجانًا TIME

منذ حوالي 10 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 6 ساعات

كورة ستار TIME SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبنى سويف بث مباشر يلا شووت I7SRY كورة لايف ماتش الاهلي رابط aHLY NOW

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 8 ساعات

يوتيوب ON PLUS مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR نتيجة مباراة الاهلي اليوم NOW

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف عن مفاجأة خبأها شعبان عبد الرحيم للجمهور قبل وفاته

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تعليق مثير من عبد الحفيظ عقب فوز الأهلي على بني سويف

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: تفاصيل عقد كارتيرون.. وكواليس خناقة مرتضي مع لاعبي الزمالك.. وآخر تطورات أزمة النقاز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ حوالي 17 ساعة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش.. اكتساح "أبيض" و"العندليب" الهداف التاريخي

لاسارتي VS خالد جلال.. تاريخ الصراع "المصري – الأجنبي" في مباريات القمة خلال "الألفية الثالثة"

قبل موقعة الكأس.. المقاصة يقهر الزمالك 6-5 (تقرير)

مواعيد مباريات الزمالك في شهر سبتمبر.. قمة مع الأهلي وفخ إفريقي

الزمالك يصطدم بـ"أبنائه" والمقاصة في ربع نهائي كأس مصر

تشكيل من أبناء الأهلي والزمالك مع المقاصة ضد القلعة البيضاء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:39 م

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

09:33 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

07:07 م

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

07:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status