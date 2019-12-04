الأهلي وبني سويف.. أرقام مثيرة من تأهل المارد الأحمر لدور الـ16 بكأس مصر

اقيمت مساء الثلاثاء، مباراة قوية بين الأهلي وبني سويف على ستاد "القاهرة الدولي" ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر بالموسم الحالي 2019 -2020، وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3-1 ليتأهل رسميًا لدور الـ16 بالبطولة المحلية.





أهداف مباراة الأهلي وبني سويف بكأس مصر:





افتتح أهداف مباراة الأهلي وبني سويف المغربي وليد أزارو لاعب المارد الأحمر وسجل أول أهداف فريقه بالدقيقة 67 من تسديدة قوية من علي حدود منطقة جزاء المنافس، وأضاف زميله أحمد الشيخ الهدف الثاني للأحمر في الدقيقة 69 من تسديدة أرضية داخل منطقة جزاء بني سويف.





وسجل أحمد عبد الرازق هدف عالمي لفريق بني سويف بالدقيقة 88 من تسديدة قوية سكنت مرمي شريف إكرامي، بينما أضاف المغربي وليد أزارو الهدف الثالث للمارد الأحمر بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليفوز الأهلي بنتيجة 3 – 1 ويحجز مقعده في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.





أرقام من انتصار الأهلي علي بني سويف:





- حقق السويسري رينيه فايلر الفوز رقم 8 مع الأهلي، حيث سبق وحقق الفوز علي الزمالك في كأس السوبر المحلي، ومباراتين ضد كانو سبورت الغيني في دوري أبطال إفريقيا، و4 انتصارات بالدوري الممتاز، بينما خسر مباراة وحيدة أمام النجم الساحلي التونسي.





- عاد المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي للتهديف بعد صيام 195 يومًا، وتحديدًا منذ هدفه في شباك الإسماعيلي بالجولة الـ18 من الدوري الممتاز موسم 2018 – 2019، وهي المباراة التي جمعتهما يوم 22 مايو 2019.





- سجل المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي أول "ثنائية" منذ قرابة الـ 472 يومًا، وترجع آخر مرة سجل فيها اللاعب هدفين في مباراة واحدة مع المارد الأحمر إلي 28 أغسطس 2018 عندما سجل في مرمي كمبالا سيتي في دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر 4-3.





- أحمد الشيخ لاعب الأهلي عاد للتهديف مع المارد الأحمر بعد صيام 113 يومًا، منذ هدفه في شباك اطلع برة السوداني في اغسطس الماضي، بينما سجل هدفه المحلي الأول منذ ما يقرب من 362 يومًا، حيث يرجع آخر أهدافه المحلية لديسمبر 2018 عندما سجل في شباك بتروجيت بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز.





- استمر تفوق الأهلي على نظيره بني سويف في المواجهات المباشرة بينهما، حيث حقق المارد الأحمر انتصاره السادس ضد فريق بني سويف في 6 مواجهات جمعت الفريقين في تاريخهما.





- رفع الأهلي رصيد أهدافه في شباك بني سويف إلي 16 هدفًا بعد ثلاثية مباراة اليوم، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف.





تعرف على منافس الأهلي في دور الـ16:





ويواجه الأهلي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، الفائز من مباراة الترسانة وانبي في دور الـ32 للبطولة المحلية.