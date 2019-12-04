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آخر مداخلة لشعبان عبد الرحيم قبل وفاته (فيديو)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:04 ص
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شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم
جرجس ميلاد
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توفى أمس الثلاثاء، المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم عن عمر يناهز 62 عاما، بعد صراع مع المرض بمستشفى المعادي العسكري، عقب تقديم حفل غنائي بموسم الرياض.

وعرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامجه "كل يوم" على قناة "أون إي"، مقطع فيديو من حلقة سابقة من برنامجه، يشتمل على مداخلة الراحل شعبتان عبد الرحيم، والتي تعتبر أخر ظهور إعلامي للراحل، وكانت منذ يومين.

وقدم "شعبولا" خلال المداخلة شكره للجماهير السعودية التى تمسكت به وطلبته لتقديم حفلا ضمن فعاليات موسم الرياض، رغم مرضه.

وكان "شعبولا" مصاب بكسر في القدم في توقيت الحفل، قائلا: "كانت رجلي مكسورة ولما قالوا لي تعلى في نمرة في السعودية قولت لهم أنا تعبان بس قالوا لي لازم تيجي وهنجيب لك كرسي تقعد عليه".

وسأله الإبراشي عن حالته الصحية العامة، فأجاب "عبد الرحيم" مازحًا بقوله: "أنا كدا كدا مش محتاج رجلي في حاجة وأنا بغني ببوقي".
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الكلمات المفتاحية

موسم الرياض شعبان عبد الرحيم الطرب الشعبى

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