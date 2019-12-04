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مورينيو يعلق على موقعة مانشستر يونايتد ضد توتنهام

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:55 ص
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مورينيو
مورينيو
علي ماهر حلمى
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تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير للصحافة الإنجليزية، قبل موقعة مانشستر يونايتد ضد توتنهام اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج " والتي ستقام علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

تعرف علي ما قاله مورينيو قبل موقعة مانسشتر يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " 

قال مدرب توتنهام:"انا بخير أحب ان العب المباريات الكبيرة ضد أفضل الفرق و العودة الى الاولد ترافورد بالنسبة لي هي العودة الى المكان الذي كنت سعيد به هذا باب مغلق بالنسبة لي تركت النادي وأخذت فترة راحه لأعداد نفسي للمرحلة المقبلة و بصراحة مانشستر يونايتد أصبحوا جزء من تاريخي التدريبي في الدوريات الأوربية".

وأضاف جوزيه مورينيو:"هناك اشياء لا يمكننا التحكم بها و هي نتائج الخصوم و ماعلينا هو الفوز بجميع مبارياتنا ثم نتمنى ان يحالفنا الحظ في نتائج الخصوم وهذا اسوء ما بالامر عندما تعود من وضع سيء كل هذا لكي نصل الي المراكز الأربعة الأولى".

اختتم مورينيو تصريحاته عن حالة لاعبه قبل مواجهة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي قائلا:" الجميع بخير، لقد وقعت في حب سون وانا في يومي العاشر بتدريب الفريق هو لاعب رائع أما ديلي ‏الي لديه الخبرة الكافية والسن المناسب يمكنه فعل مايريد بالملعب، ‏هناك مجموعه من اللاعبين الرائعين الذين لم تتاح لهم الفرصة مثل فويث و لوسيلسو و بيترز ولكن علينا ان ننتظر الى ديسمبر حين تتراكم عليك المباريات و الجميع يأخذ فرصته".

تعرف علي موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير بالدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " 

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".
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