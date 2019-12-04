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مانشستر يوناتيد وتوتنهام.. الفرصة الأخيرة لسولشاير

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:53 ص
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سولشاير
سولشاير
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بقيادة النرويجي آولي جونار سولشاير المدير الفني، لاستضافة نظيره توتنهام هوتسبير بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للدوري الإنجليزي.

ويبدو أن سولشاير، لا يعيش أفضل فتراته بالوقت الحالي حيث أشارت تقارير صحفية، إلى أن المدير الفني علم بأن مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير، واحدة من المباريات التي ستحدد مصيره والذي بات قريبًا من الرحيل عن تدريب الشياطين الحُمر.

وقالت صحيفة " صن سبورت " فإن المدرب آولي جونار سولشاير أخبر لاعبيه بأنه سيتم إقالته في حال الخسارة ضد توتنهام ومانشستر سيتي.

ويستضيف مانشستر يونايتد اليوم نظيره توتنهام هوتسبير، على ملعب أولد ترافورد في الجولة الخامسة عشر من البريميرليج، على أن يرحل لمواجهة مانشستر سيتي يوم السبت في الجولة السادسة عشر.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير بالبريميرليج

وتُقام مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد 18 نقطة، فيما يحتل المركز السادس برصيد 20 نقطة بجدول ترتيب الدوري.
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