سر بكاء أصالة في حفلها الأخير بموسم الرياض (فيديو)



وقال "أمين" خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن سبب بكاء أصالة، هو حدوث أزمة بينها وزوجها المخرج طارق العريان، انتهت بالانفصال، بعد زواج استمر فترة كبيرة.



وتمنى "أمين" انتهاء الأزمة بقرار بين أصالة وزوجها بالرجوع أو التفاهم في الانفصال، مؤكدا أنها فنانة لها قيمتها في الوطن العربي.



يذكر أن "أصالة" انهمرت في البكاء خلال حفلها الأخير بموسم الرياض، خاصة عندما قامت بغناء أغنية "ذاك الغبي".



من جانبها أعربت الإعلامية هبة الأباصيرى، عن حزنها لقرار الانفصال، مضيفة: "أصالة صديقتي، وأتمنى أن تمر المحنة التي تؤثر على نفسيتها على خير".



واختتم أمين حديثه: "ربنا يهدي النفوس، ولو في إمكانية لعودتهما؛ ياريت، ولو كان الانفصال خير لهما؛ يبقى خلاص".



كشف الإعلامي تامر أمين سر بكاء الفنانة السورية أصالة، خلال فعاليات حفلاها الأخير بموسم الرياض، موضحا أن السبب عائلي.