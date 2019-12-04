باريس سان جرمان بالقوة الضاربة أمام نانت

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة الألماني توماس توخيل المدير الفني، لمواجهة قوية أمام نانت اليوم الأربعاء 4 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي.





وعاد باريس سان جيرمان الفرنسي، بتعادلًا ثمينًا أمام ريال مدريد الإسباني، مؤخرًا بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويؤكد تأهله للدور المقبل من البطولة.





وكان من المقرر أن يلتقي سان جيرمان موناكو، على ملعب لويس الثاني معقل الأخير، مع بداية الإسبوع الجاري إلا أن المباراة تأجلت نظرًا لسوء الأحوال الجوية في شرق فرنسا.





موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت بالدور الفرنسي





وتُقام مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر والربع بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





ومن المتوقع أن يبدأ توماس توخيل المدير الفني، بتشكيل مكون من:-





في حراسة المرمى: كيلور نافاس.

وفي خط الدفاع: تياجو سليفا- عبدو ديالو- كولين داجبا- ماركوس كوريا.

وفي خط الوسط: جوليان دراكسلر – لياندرو باريديس- ادريسا جاي .

وفي خط الهجوم: نيمار دا سيلفا – ماورو إيكاردي وكيليان مبابي.





ويتصدر الفريق الباريسي صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 33 نقطة وبفارق نقطتين عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، إلا أن سان جيرمان لعب أقل من منافسه مباراتين، بينما يحتل نانت في المركز السادس برصيد 23 نقطة.