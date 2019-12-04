ما هي الدول التي قامت بالتصويت لمحمد صلاح؟

حسم النجم الأرجنتيني وأيقونة نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي سباق جائزة الكرة الذهبة "بالون دور" المقدمة من صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة للعام 2019، في الحفل الكبير الذي شهده مسرح لوشاتلييه أمس الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس.





وتفوق ميسي على منافسية الهولندي فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، وثنائي ليفربول السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح، لينال البرغوث اللقب السادس، لينفرد بالرقم القياسي كأكثر الفائزين بالجائزة.





نظام التصويت في الكرة الذهبية





وتوجد ثلاثة عوامل أساسية لترشيح اللاعب للكرة الذهبية، وهي آداء اللاعب في فريقه ومنتخب بلاده، ومشوار اللاعب من حيث الحصول على ألقاب فردية وجماعية، بالإضافة لقيمة اللاعب الفنية وسلوكياته داخل الملعب.

ويحدد كل صحفي خمسة إختيارات، حيث يعطي المركز الأول 6 نقاط، ثم المركز الثاني 5 نقاط، فالثالث 4 نقاط، ثم الرابع 3 نقاط، والثاني تقطتان، والخامس والأخير نقطة واحدة.





ترتيب أصوات المرشحين للفوز بالكرة الذهبية





ووفقاً لمجموع الأصوات، جاء ترتيب أصحاب المراكز العشرة الأولى كالتالي.





1- ليونيل ميسي 686 نقطة

2- فيرجيل فان دايك 679 نقطة

3- كريستيانو رونالدو 476 نقطة

4- ساديو ماني 347 نقطة

5- محمد صلاح 178 نقطة

6- كيليان مبابي 89 نقطة

7- أليسون بيكير 67 نقطة

8- روبيرت ليفاندوفيسكي 44 نقطة

9- بيرناردو سيلفا 41 نقطة

10- رياض محرز 33 نقطة.





الدول التي منحت أصواتها لمحمد صلاح





ومنحت خمس دول أصواتها لصلاح في المركز الأول وهم : مصر – برمودا – كازاخستان – اليمن – مدغشقر.

وفي المركز الثاني: أندورا – الكاميرون – تنزانيا – مقدونيا – كوسوفو

والمركز الثالث: البوسنة والهرسك – الإمارات – بوتان – أذربيجان – الكونغو – جيبوتي – العراق – بلجيكا – غينيا الإستوائية – ليبريا – غينيا – جزيرة كوك – موزمبيق – ماكاو – فلسطين – أوكرانيا – السنغال – جنوب السودان.





والمركز الرابع: البحرين – أرمينيا – أنجولا – إيسواتيني – جمهورية الكونغو – إثيوبيا – الأردن – أرمينيا – أندونيسيا – جامايكا – الهند – ويلز – أيسلندا – المالديف – قطر – باراجواي – بنما – منغوليا – النيجير – بيرو – عمان – ناميبيا – زيمبابوي – السودان – تونس – تركيا – سلوفاكيا – فنزويلا.





وفي المركز الخامس: السعودية - كندا – باربادوس – النمسا – ألبانيا – جامبيا – الكيان الصهيوني – جواتيمالا – نيوزيلندا – بورتريكو – رواندا – المكسيك – بولندا – أوغندا – تاهيتي – طاجيكستان – سوريا – سيراليون – سيشل – تشاد.



