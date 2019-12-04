"كان بيضحك وبيقول إيفيهات".. تفاصيل آخر 48 ساعة في حياة شعبان عبد الرحيم (فيديو)





كشف الشاعر الغنائي إسلام خليل، المقرب من المطرب شعبان عبد الرحيم، أن الراحل كان عنيدًا ويقاوم المرض، لافتًا إلى أنه أحيا كذلك حفلَا ناجحًا في السعودية وعاد فقط قبل يومين إلى مصر.





وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم المذاع على قناة " ON E" إلى أنه أجرى مكالمة هاتفية بالراحل وتبادلا الضحك والإيفيهات، مضيفًا": "أنا قولت له يا بختك ياعم إنت جاي من السعودية وأنا يادوبك رايح".





وأضاف: "الراحل كان كتير النكت والإيفيات، في المكالمة، لافتًا إلى أنه تفاجأ بعد تلقيه نبأ وفاة عبد الرحيم، بعد مداخلة أجراها مع ابنه للاطمئنان على صحته.





وأكد أنه دخل في حالة انهيار لحظة تلقيه النبأ، مشيرًا إلى أنه سيؤدي العمرة عن الراحل حيث يتواجد الآن في المملكة العربية السعودية.





وفاة شعبان عبد الرحيم

رحل المطرب الشعبي الشهير، أمس الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.





ولفظ شعبان عبد الرحيم أنفاسه الأخيرة في مستشفى المعادي العسكري، بعد تدهورت حالته الصحية فجأة، وتم إدخاله غرفة الإنعاش لإسعافه إلا أن توقفت عضلة القلب وتوفي في الحال.





وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن هاني شاكر نقيب الموسيقيين تابع حالة شعبان عبد الرحيم الصحية حال وصوله للمستشفى فجر اليوم وحتى وفاته.



