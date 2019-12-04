عاجل.. لجنة المخابرات بمجلس النواب تصادق على تقرير عزل ترامب

كشفت وكالة "رويترز"، أن لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي صادقت على التقرير الخاص بعزل ترامب.





وأعلن الديمقراطيون، مساء الثلاثاء، أن الأدلة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تقرير التحقيق الهادف لعزله "هائلة".





وأفادت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، في التقرير بأن الرئيس ترامب عرقل تحقيق المساءلة من خلال توجيه الشهود ووكالات الحكومة بتجاهل استدعائهم.





وأوضح التقرير أن مدير مكتب ترامب أكد ربط المساعدات لأوكرانيا بالتحقيقات، منوها بأن الاتصال الذي جرى في 25 يوليو بين ترامب ورئيس أوكرانيا كان تصعيدا مثيرا لحملة استمرت شهورا لتحقيق "مكاسب سياسية".





وأشار التقرير إلى أن ترامب التمس تدخل حكومة أجنبية وهي أوكرانيا ليستفيد من ذلك في إعادة انتخابه.



