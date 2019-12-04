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عاجل.. النقاز يحدد شرطه من أجل العودة إلى الزمالك

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:02 ص
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حمدي النقاز
حمدي النقاز
ريهام عبد المحسن
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اشترط حمدي النقاز نجم الزمالك السابق تفاوض مسئولي النادي الأبيض مع محاميه وشراؤه مرة أخرى من أجل العودة إلى الفريق الأبيض.

وقال النقاز في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"علاقتي مع جمهور الزمالك محترمة وأزمتي معه بدأت في أغسطس الماضي عندما لم احصل على أية مستحقات ولكني فضلت السكوت وخوض جميع مباريات الفريق حتى لا يتم وصفي بالتمرد".

وأضاف :"خضت مبارتي إنبي ومازيمبي احتراما لزملائي في الفريق وجمهور الزمالك على الرغم من عدم حصولي على مستحقاتي".

وتابع :"مررت بطروف صعبة منذ انضمامي للزمالك وأنا غير مصري وطلبت من المحامي المطالبة بمستحقاتي لتوجيه رسالة لمجلس إدارة النادي بضرورة صرفها".

وأردف قائلا :"لم اتعجل في المطالبة بمستحقاتي ولم يتواصل معي أحد من مسئولي الزمالك وأنا لاعب حر الآن ولم افتعل أي مشكلة في النادي".

وواصل :"شرف لي أن يطالب لاعبو الزمالك برجوعي وهذا دليل وعلى محبة الناس وتلقيت مكالمات من كلا من فرجاني ساسي وحازم إمام ومحمود علاء للاطمئنان علي".

وأضاف :"كارتيرون مدرب محترم واحترم مطالبته باستمراري مع الزمالك وأتمنى له التوفيق".

وتابع :"إذا أراد الزمالك عودتي فيجب عليهم التفاوض مع المحامي الخاص بي من أجل شرائي مرة أخرى".

واختتم النقاز تصريحاته قائلاً :"وصلتني بعض العروض بعد فسخ تعاقدي مع الزمالك منها نادي مصري يلعب في البطولات الأفريقية".
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