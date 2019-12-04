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أهداف مباراة - بيرنلي 1 × 4 مانشستر سيتي | الدوري الإنجليزي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:58 ص
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مانشستر سيتي وبيرنلي
مانشستر سيتي وبيرنلي
محمد مرعي
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تخطي فريق مانشستر سيتي نظيره بيرنلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز جابريل جيسوس هدف فريق مانشستر سيتي الأول، بينما عزز البرازيلي النتيجة في بداية الشوط الثاني، واحرز رودري لاعب خط وسط السيتي اجمل اهداف المباراه عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، واختتم الجزائري رياض محرز أهداف مانشستر سيتي بالهدف الرابع، واحرز برادي هدف فريق بيرنلي الوحيد في اللقاء.

ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبفارق الأهداف فقط عن فريق ليستر سيتي والذي سيخوض مباراته في تلك الجولة أمام فريق واتفورد على ملعب الكينج باور، ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب البطولة برصيد 40 نقطة قبل مواجهة فريق إيفرتون في ديربي. الميرسيسايد.

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