تنسيقية الاحزاب: هذه صلاحيات مجلس الشيوخ (فيديو)



وقال "مقلد" خلال لقاءه ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، الثلاثاء، إن مجلس الشيوخ سيكون مكملًا لمجلس النواب، وستكون له صلاحيات واختصاصات وَفقًا للدستور وسيؤخذ برأيه وجوبيًّا في التعديلات الدستورية والمعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها الدولة المصرية.



وأوضح أن صلاحيات واختصاصات مجلس الشيوخ موجودة داخل الدستور، مضيفا أن الحديث حاليا حول كيفية صناعة نظام انتخابي قادر على جلب كفاءات تستطيع القيام بالمهام الضخمة سواء داخل مجلس الشيوخ أو مجلس النواب.



وأشار إلى أن تعظيم دور القائمة المغلقة في انتخابات مجلس الشيوخ بدلًا من نظام الانتخابات الفردي سيسمح بجلب كفاءات وكوادر للمجلس؛ ليقوم بدوره في الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الرئيس أوصي بإقامة حوار مجتمعي حول القوانين المتعلقة بالانتخابات.



واختتم بأن مصر أمام استحقاقات متتالية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال انتخابات مجلس الشيوخ وانتخابات مجلس النواب والإدارة المحلية.



كشف أحمد مقلد، عضو تنسيقية الأحزاب ونائب رئيس حزب المؤتمر، صلاحيات مجلس الشيوخ المقرر انتخابه خلال الفترة القادمة، طبقا لمواد الدستور، مؤكدا أن "مجلس الشيوخ" سيقدم الكثير للحياة السياسية والحزبية والاستقرار الخاص بالدولة المصرية باعتباره حجر الزاوية في صناعة التشريع.