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التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:47 ص
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مانشستر يونايتد ضد توتنهام
مانشستر يونايتد ضد توتنهام
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة نارية بين فريق مانشستر يونايتد، ونظيره توتنهام، مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2019، على ملعب الأولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادبة عشر ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل توتنهام المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، حصدهم من 14 مباراة؛ فاز في 5 مواجهات، وتعادل في مثلهم، فيما تلقى هزيمة في 4 لقائات، فيما يتواجد الشياطين الحمر في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، جمعهم من 14 لقاء، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 6، وخسر 4 مواجهات.

وفيما يلي الغيابات التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد في مواجهة توتنهام:-

سيغيب عن صفوف مانشستر يونايتد، كلا من؛ بول بوجبا، ونيمانيا ماتيتش، وإيريك بيلي، وسكوت مكتوميناي، وفوسو منساه وديجو دالوت بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يدفع أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، بدافيد دي خيا في حراسة لمرمى، وأمامه براندون ويليامز، وهاري ماجواير، وفيكتور ليندلوف، ووان بيساكا، فيما سيضع أندرياس بيريرا، وبول بوجبا، وفريد في وسط الميدان، وسيقود هجوم الشياطين الحمر، الثلاثي، دانيل جيمس، وماركوس راشفورد، ومارسيال.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا
خط الدفاع: براندون ويليامز - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - وان بيساكا
خط الوسط: أندرياس بيريرا - بول بوجبا - فريد
خط الهجوم: دانيل جيمس - ماركوس راشفورد - مارسيال
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