موعد مباراة الزمالك ضد الشرقية اليوم الأربعاء 4/12/219 في كأس مصر.. مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر ON SPORTS HD 2

يستعد ملعب القاهرة الدولي، لافتتاح أبوابه مساء اليوم الأربعاء، أمام مباراة قوية تجمع بين نادي الزمالك وفريق الشرقية، ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.





ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المباراة بتحدٍ جديد بعدما رحل الصربي ميتشو عن تدريب الفريق، وإعلان تولي الفرنسي باتريس كارتيرون الإدارة الفنية خلفًا له.





ويطمح الزمالك، في محو أثار الحزن التي تركها على وجوه جماهيره، عقب تلقيه هزيمتين متتاليتين أمام إنبي بهدفين مقابل هدف وحيد بالدوري العام، وأمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، في أولى مباريات الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





ويحمل الزمالك، بطولة كأس مصر النسخة الماضية والتي توج بها على حساب بيراميدز سبورت، عقب التفوق عليه بالمباراة النهائية بثلاثية دون رد.





وسيحاول لاعبو الزمالك، الظهور بشكل قوي من أجل كسب ثقة الفرنسي كارتيرون المدير الفني الجديد، ومحاولة الدخول ضمن تشكيلته الأساسية في المباريات المقبلة.





موعد مباراة الزمالك والشرقية بمسابقة كأس مصر





ويحل فريق الشرقية ضيفًا على نادي الزمالك، بملعب القاهرة الدولي اليوم الأربعاء 4 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقله لمباراة الزمالك والشرقية بمسابقة كأس مصر





وتُذاع مباراة الزمالك ضد الشرقية، عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS، وتايم سبورت TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات كأس مصر والمسابقات المحلية.



